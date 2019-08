Proseguono i problemi tra il Chelsea e Antonio Conte, con i Blues che non hanno intenzione di accettare la condanna incassata a maggio con la quale sono stati costretti a versare 11 milioni di buonuscita ad Antonio Conte dopo l'esonero utile per arrivare a Maurizio Sarri.



RICORSO - Secondo la stampa inglese, il Chelsea ha già formalizzato il proprio ricorso alle autorità competenti, nella speranza di arrivare ad un annullamento della sentenza in questione. La tesi difensiva del club inglese verte sul fatto che non si tratti di semplice esonero, ma di licenziamento per giusta causa dovuto al famoso sms che Conte aveva inviato a Diego Costa, nel quale lo escludeva dai piani tecnici del club. Ora la palla passa al tribunale, con Conte che resta in attesa di notizie dall'Inghilterra.