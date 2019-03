L'eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool ha ulteriormente posto in evidenza come ilsia alla fine di un ciclo e abbia bisogno di rinnovare la propria rosa. Come noto, tra i giovani obiettivi del Bayern c'è l'ala sinistra, astro nascente del calcio inglese in forza al Chelsea. Il Bayern ha tentato l'assalto già a gennaio, arrivando a offrire. Il club londinese tuttavia ha, nonostante il ragazzo (che sta facendo vedere ottime cose soprattutto in Europa League) abbia continuato a, fatalmente ammaliato dalle sirene bavaresi.Le prospettive di Hudson-Odoi sembrano pendere sempre più verso Monaco di Baviera. Così sostiene il Sun, secondo cui il faraonico accordo commerciale appena stipulato con la BMW permetterà al Bayern diper il Chelsea quest'estate.