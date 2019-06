Come riporta il Mirror, la corsa per la panchina del Chelsea si è ristretta ad una rosa di soli tre candidati. Il primo è Frank Lampard. Ha vestito la maglia dei Blues dal 2001 al 2014 collezionando 648 presenze e mettendo a segno 211 goal. E’ uno degli idoli indiscussi della tifoseria e lo staff di allenatori e tecnici del Chelsea non vedrebbe l’ora di riabbracciare il figliol prodigo. Nella stagione 2018/19, Frank Lampard ha guidato il Derby County fino alla finale dei play off di Championship persa contro l’Aston Villa.



Il secondo è Massimiliano Allegri. Dopo aver allenato per cinque stagioni la Juventus, il tecnico livornese potrebbe fare la strada inversa a quella del corregionale Maurizio Sarri: il primo a Londra ed il secondo a Torino alla guida dei bianconeri.



Il terzo è Erik ten Hag, il quale ha impressionato tutta Europa con il suo Ajax delle meraviglie capace di superare in Champions League la concorrenza delle ben più quotate Real Madrid e Juventus e di cedere, solo all’ultimo secondo della semifinale di ritorno, contro il Tottenham di Pochettino.

In confronto a Lampard, la maggiore esperienza in campo internazionale di Allegri e ten Hag è qualità assai gradita alla dirigenza del Chelsea che, soprattutto in caso di conferma del blocco del mercato, vuole puntare su un allenatore più scafato del pur bravissimo figliol prodigo Frank.