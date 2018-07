Dopo il successo sull'Inghilterra nella finale per il terzo posto, il portiere del Belgio e del Chelsea Thibaut Courtois ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: 'Parlerò con il nuovo allenatore (Sarri, ndr). Sono aperto a tutte le possibilità e potrei anche restare al Chelsea. Mi piace vivere a Londra. La gente si lamenta sempre che i giocatori non rispettano i loro contratti, ma a volte lo fanno. Non credo che terranno uno con le mie qualità in panchina, anche se non firmo il rinnovo, ed è possibile, perché mi piace stare a Londra​. Hazard? Ovunque io vada, voglio che giochi con me". A riportare le parole del numero uno belga è l'Express.