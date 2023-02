Nel calcio ai tempi dei social, basta un like per scatenare i tifosi. In Inghilterra, il proprietario del Chelsea Todd Boehly ha per esempio messo un "mi piace" a un articolo, postato via Twitter, in cui viene criticato il rendimento fin qui di Marc Cucurella, considerato non all'altezza dei Blues. Comprato in estate per più di 60 milioni di euro, visto a questo punto il pensiero del presidente del club, il giocatore potrebbe partire addirittura in estate.