Christoph Freund diventerà presto il nuovo direttore sportivo del Chelsea. Attualmente dg del Salisburgo, Freund è da tempo in contatto con i Blues per trasferirsi in Premier League e ieri dopo la sfida pareggiata per 1-1 fra le due squadre in Champions League ha confermato: 'Non si può mai escludere niente a prescindere nel calcio e il Chelsea è un club molto grande...".