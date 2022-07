Una trattativa che il Chelsea sta portando avanti ormai da settimane e che sta per arrivare al capitolo conclusivo. Secondo The Athletic, i Blues sono vicinissimi ad ingaggiare Raheem Sterling dal Manchester City. Il Chelsea ha infatti raggiunto l'accordo con il giocatore, il quale ha già parlato con il tecnico, Thomas Tuchel e si sarebbe convinto del progetto londinese.



Adesso, serve trovare la quadratura anche con il Manchester City ma le parti sono fiduciose sul buon esito della trattativa. L'esterno inglese infatti ha il contratto in scadenza tra un anno e ha manifestato il desiderio di una nuova avventura, sempre in Inghilterra dopo quelle avute con la maglia del Liverpool e dei Citizens.