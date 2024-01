Chelsea, UFFICIALE: Datro Fofana girato dall'Union Berlino a Kompany

Nuovo prestito per David Datro Fofana. Rientrato dal club tedesco dell'Union Berlino, l'attaccante ivoriano del Chelsea (classe 2002 ex Molde) passa con la stessa formula a titolo temporaneo al Burnley allenato dal belga Vincent Kompany in Premier League.