In difesa di Maurizio Sarri. Intervistato da Sky Sports UK, il difensore del Chelsea David Luiz parla così del proprio allenatore: "Il possesso palla fa parte della sua mentalità, così come il creare tantissime occasioni da gol. Per quanto mi riguarda, ha fatto cose incredibili: recentemente tutti si lamentavano del fatto che il Chelsea non aveva mai il controllo del gioco e faceva solo contropiede, ora invece abbiamo il possesso palla, anche se abbiamo perso qualche gara di troppo. Io credo che la sua filosofia sia fantastica, cerca di farci giocare bene a calcio ma per farlo serve tempo e noi stiamo facendo il possibile: amo il suo gioco, adoro il Sarri-ball perché questo è il mio modo di interpretare il calcio".