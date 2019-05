Il difensore del Chelsea David Luiz parla a Sky Sport dopo il successo sull'Arsenal nella finale di Europa League: "Credo che sia un altro titolo vinto in Europa. Tanti allenatori hanno creduto in me qui in Europa, Sarri è uno di questi: è una grande persona e un grande allenatore e se lo merita. Saremmo felici di averlo con noi la prossima stagione, ha fatto un ottimo lavoro. Ma non so, ho sentito tante voci in questi giorni. Ora è il momento di parlare di questo titolo, faccio i complimenti all'Arsenal che ha fatto una grande Europa League ma noi abbiamo meritato di più".