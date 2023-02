"Il Chelsea potrebbe esercitare il proprio diritto di riscatto per trasformare il prestito di Denis Zakaria in un acquisto a titolo definitivo". È quanto afferma Evening Standard, secondo cui - dopo un primo difficile impatto con la Premier League e qualche noia muscolare - i Blues starebbero valutando di confermare in rosa il centrocampista svizzero, attualmente a Londra in prestito dalla Juventus. Arrivato in prestito oneroso da 3 milioni di euro più uno di bonus, il diritto di riscatto è fissato a 28+5.