L'ufficialità di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli libera Maurizio Sarri. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com trovano conferma le voci su un incontro in programma domani tra la dirigenza del Chelsea e l'ormai ex tecnico dei partenopei. In attesa di definire la situazione di Antonio Conte, sempre più vicino all'esonero, il club londinese è pronto ad affidare la guida tecnica al 59enne ex Empoli. L'appuntamento è fissato per domani, con le parti che proveranno a trovare un'intesa. Resta ancora in piedi la pista Zenit San Pietroburgo. Il club russo non molla: proposto un triennale a sei milioni più bonus a stagione, con Sarri che non si è convinto ad accettare la destinazione.