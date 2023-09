La miseria di 5 punti raccolti in Premier League, un’altra sconfitta a Stamford Bridge questa volta contro l’Aston Villa. Il Chelsea non riesce a venire fuori dalla crisi e viene anche preso in giro da soggetti inaspettati. Domino’s Pizza, catena americana che ha diversi ristoranti anche a Londra, su Twitter ha evidenziato un dato incredibile: dall’ultima vittoria ottenuta contro il Luton ultimo in classifica sono state consegnate ben 852609 pizze.