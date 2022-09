Le strade del Chelsea e di N’Golo Kanté potrebbero separarsi. Come riportato da The Athletic, il club londinese ha recentemente proposto un nuovo contratto fino al 2024 (con opzione per un’altra stagione) ma il centrocampista francese l’ha rispedita al mittente chiedendo un triennale. Il contratto di Kanté scade nel 2023.