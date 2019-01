Il Cagliari è vicino a Nandez (Boca Juniots), valutato 16 milioni di euro: possibile in caso se Barella sarà ceduto (se va al Chelsea a parziale contropartita potrebbero arrivare il centrale gallese Ampadu e il terzino sinistro olandese Castillo, frutto del lavoro di scouting voluto da Giulini e diretto da Guffanti). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i sardi seguono anche Thereau dalla Fiorentina e oggi sarà ufficiale Birsa (Chievo), piace Mancosu (Lecce, che dice no al Sassuolo per Lucioni).