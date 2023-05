Il Chelsea riparte da Mauricio Pochettino, sarà lui il nuovo allenatore dei Blues. Da giorni l'argentino era balzato in cima alle preferenze del club londinese, ma ora non ci sono più dubbi: come riferito da The Athletic, il Chelsea ha raggiunto l'accordo con Pochettino, nei prossimi giorni saranno finalizzati gli ultimi dettagli del contratto per procedere poi all'annuncio.



IL DOPO LAMPARD - L'argentino, fermo dopo la separazione con il PSG nel luglio del 2022, raccoglierà quindi l'eredità di Frank Lampard, allenatore ad interim fino al termine della stagione dopo l'esonero di Graham Potter (a sua volta succeduto all'esonerato Thomas Tuchel), e sono già noti alcuni componenti dello staff tecnico che acommpagneranno Pochettino a Stamford Bridge: Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Toni Jimenez e il figlio di Mauricio, Sebastiano Pochettino. Annuncio atteso nei prossimi giorni, la ricostruzione del Chelsea sarà affidata all'ex PSG e Tottenham.