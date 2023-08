Nonostante si avvicini l’inizio della stagione e - soprattutto da Londra - arrivino voci di un possibile rallentamento nella trattativa, per i bookie lo scambio tra Juventus e Chelsea che vedrebbe Dusan Vlahovic in Inghilterra e Romelu Lukaku ancora in Italia si farà. Per Big Rom, dopo due esperienze all’Inter, potrebbe esserci il cambio di maglia verso i rivali bianconeri, visto a 1,40, con le sirene arabe – sotto la voce altro – fissate a 2,50. Più lontane le altre big della Serie A, con proprio l’Inter, a quota 11, in vantaggio sulla coppia Napoli-Milan vista a 15 volte la posta. Sale leggermente, a 1,85, il trasferimento di Dusan Vlahovic ai Blues. Più vicine invece, nel caso dell’attaccante serbo, le rivali: si gioca a 3,25 l’approdo al Bayern Monaco, sempre impegnato alla ricerca di un centravanti, con il PSG, alle prese con una vera e propria rivoluzione in rosa, soprattutto in attacco, dato a 3,50.