Emerson Palmieri, difensore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa della nuova stagione: ''Nella prima partita con il Manchester United abbiamo giocato bene, ma nel secondo tempo abbiamo subito due gol in dieci minuti. Anche contro il Leicester abbiamo giocato bene, però non abbiamo vinto. Ora abbiamo la possibilità di fare meglio, i tre punti sono fondamentali. Sarà una partita chiave per iniziare a vincere e ad abituarsi alla vittoria".



CRITICHE - "A volte devi dare più responsabilità ai più esperti, siamo un gruppo molto giovane e sul lungo periodo credo che faremo un buon lavoro. Abbiamo una buona squadra. A volte le critiche ricadono sui più vecchi, ma Lampard ha fatto un buon lavoro in questi due mesi. Dobbiamo crederci e continuare a lavorare".



JORGINHO - "Ho un buon rapporto con Jorginho, sono felice di essere qui con lui. È un gran giocatore, ha dimostrato le sue qualità. Questa stagione sarà difficile perché il cambio allenatore porta nuove idee di gioco. Sarà una stagione difficile, abbiamo vinto l'Europa League e c'è pressione. Dobbiamo giocare partita dopo partita''.