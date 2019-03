La permanenza di Eden Hazard al Chelsea appare sempre più in bilico. Emerson Palmieri, terzino dei Blues, ha parlato a Sky Sports del futuro del compagno di squadra: "Abbiamo tanti giocatori di qualità nella nostra rosa, ma lui è di un altro livello, è tra i migliori al mondo. Io personalmente ho paura che vada via in estate, ma credo che resterà, noi lo vogliamo davvero".