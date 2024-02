Chelsea: Enzo Fernandez allontana i rumors di mercato

Dopo lo 0-0 dell’andata, il Chelsea batte l’Aston Villa a domicilio per 1-3 nel replay di FA Cup e si qualifica agli ottavi di finale. Le reti sono state di Gallagher, Jackson e la punizione gioiello di Enzo Fernandez. Quest’ultimo che dopo il bellissimo gol ha allontanato le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Londra, facendo capire quale sia la sua volontà: restare al Chelsea.



I DETTAGLI- Dopo lo splendido mondiale vinto da protagonista con l’Argentina e il passaggio al Chelsea le cose non si sono evolute nel migliore dei modi. Anche perché quando un top club spende certe cifre per un giocatore, quest’ultimo si porta dietro sempre il peso di questa valutazione dal momento che la gente si aspetta sempre il massimo dai propri beniamini, figuriamoci quando viene pagato più di 100 milioni. Le qualità tecniche del giocatore sono però indiscutibili e ieri sera ne ha dato un ennesima prova con una punizione stupenda all’incrocio dei pali, che ha chiuso il discorso qualificazione. Dopo il gol, l’esultanza polemica per allontanare le voci che lo volevano fuori dal Chelsea, lui vuole restare, come confermato anche dal suo agente ai media spagnoli. Fin qui in stagione in 29 presenze ha realizzato 6 gol e fornito 1 assist. Il contratto del centrocampista argentino classe 2001 scadrà nel 2031.