Paulo Dybala ha detto no al Chelsea e ragiona con la Roma sul rinnovo, ma a Londra non si sono arresi e continuano a invocare il suo acquisto. L'ultimo in ordine di tempo è Enzo Fernandez, compagno di nazionale della Joya, che a Olé ha invitato il fantasista giallorosso ad accettare la corte dei Blues: "Ho letto qualcosa a riguardo, vedremo. Spero davvero che possa arrivare. Gli ho parlato e gli ho detto che lo sto aspettando per un asado. Ho bisogno di qualcuno per condividere il mate".