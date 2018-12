Il contratto con il Chelsea scadrà nel 2019, ma le ultime indiscrezioni parlano di un crescente interesse del Milan per Cesc Fabregas. La dirigenza rossonera ha preso contatto con il club inglese e l'entourage del giocatore, che dai tempi dell'Arsenal ha un buon legame con Ivan Gazidis, ex direttore dei Gunners e nuovo amministratore delegato dei rossoneri. Tutti elementi che, nelle ultime ore, hanno fatto vertiginosamente abbassare la quota dell'affare: sulle lavagne internazionali il sì di Fabregas al Milan è passato da 7,00 a 2,50, mentre l'opzione Chelsea non è più così scontata, vista l'offerta salita da 1,08 a 1,50. Nella lista dei bookmaker non figurano invece Marsiglia e Galatasaray, pure interessate al centrocampista che però non le ritiene scelte soddisfacenti.