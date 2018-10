Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, parla dei suoi momenti in Blues e del suo futuro: "Mai avrei pensato di provare di nuovo le sensazioni che mi sta dando Sarri. Purtroppo è arrivato un po' tardi nella mia carriera, mi sarebbe piaciuto averlo prima, sono molto contento di lui. Il modo in cui vede il calcio è qualcosa che vorrò fare se diventerò allenatore in futuro. E' il mio stesso modo di vedere il calcio".



SUL FUTURO - "Mi piacerebbe restare a lungo qui, sono stato molto felice negli ultimi quattro anni e mezzo, abbiamo vinto molto. Penso di avere ancora molto da dare, ma sta al club decidere".