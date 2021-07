Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Chelsea è convinto che Declan Rice voglia tornare a Stamford Bridge. Il centrocampista ha già comunicato al West Ham che non ha intenzione di firmare il rinnovo, ed essendo cresciuto nell'accademy dei blues un suo ritorno è più che probabile. Cercato già lo scorso anno, al momento non è stata presentata nessuna offerta, in quanto la priorità di Abramovich al momento è Haaland.