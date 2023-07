Brutta tegola per il Chelsea, che perde per un lungo periodo il difensore classe 2000 Wesley Fofana, vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio in questi primi giorni di pre-campionato. Il calciatore francese è stato già sottoposto ad intervento chirurgico e dovrà restare ai box per diversi mesi, costringendo il club londinese a guardarsi attorno sul mercato alla caccia di un valido sostituto.