Ora è ufficiale: il Chelsea non disputerà la prossima Champions League. Un anno dopo essersi laureato campione d'Inghilterra, Antonio Conte chiude la Premier League al quinto posto in classifica, a -30 dal Manchester City di Guardiola dietro anche a Manchester United, Tottenham e Liverpool. Il patron russo Abramovic ha intenzione di ridurre gli investimenti per la squadra.



Alvaro Morata non ha più dubbi. Autore di 15 gol e 6 assist in 46 presenza stagionali, il 25enne attaccante spagnolo ex Real Madrid vuole tornare alla Juventus. Che sul mercato in uscita può perdere il nazionale croato Mario Mandzukic. Sempre secondo Tuttosport, la strategia dei dirigenti bianconeri prevede la formula di un prestito oneroso sui 15 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato intorno ad altri 45 milioni. Per una valutazione complessiva di 60 milioni, 20 milioni in meno rispetto agli 80 milioni investiti la scorsa estate dal Chelsea per acquistarlo dal Real Madrid. Morata è sotto contratto col club di Abramovich fino a giugno 2022 con un ingaggio da 9 milioni di euro netti all'anno.