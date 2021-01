Steven Gerrard, allenatore dei Rangers di Glasgow, commenta così l'esonero dell'ex compagno di nazionale Frank Lampard, mandato via dal Chelsea: "Ovviamente sono molto dispiaciuto per Frank, è un mio ex compagno di squadra, una persona che rispetto molto. Conoscendolo, so che tornerà in men che non si dica. Dimenticherà tutto e tornerà con la stessa passione. Ora impiegherà questo tempo libero per stare con la sua famiglia. Sono deluso al posto suo, perché penso che sia una decisione frettolosa, soprattutto dopo il risultato positivo in FA Cup. Ma non conosco i dettagli, non so che rapporti avesse con il club. Penso solo che avrebbero dovuto supportarlo durante questo periodo difficile, piuttosto che fare quello che hanno fatto. Ma non è la prima volta che succede al Chelsea, quindi non è stata una sorpresa".