Il talentuoso centrocampista scozzese Billy Gilmour, che non gioca quasi mai con Thomas Tuchel da quando il tedesco è arrivato al Chelsea a gennaio, sta valutando di partire in prestito per dare una svolta alla sua carriera calcistica, facendo un po' come il suo amico e compagno di squadra Mason Mount (per formarsi come giocatore di alto livello, ha chiesto al suo club nel 2017 di andare in prestito al Vitesse e al Derby County, ndr). Lo riporta il Sun.