Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, parla di Gonazalo Higuain e del suo arrivo in Blues: "A un certo punto sono andato a parlare con Sarri, quando non ho capito le sue scelte. Mi ha dato le sue spiegazioni, è stato fastidioso vedere a gennaio l'ingaggio di Higuain. Non è stato facile. Come al solito ho cercato di rimanere concentrato per dimostrare che potevo giocare e che si sbagliava su alcune scelte. Futuro? Rimarrò al Chelsea indipendentemente dall'allenatore".