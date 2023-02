Josko Gvardiol, difensore del Lipsia, è nelle liste di mercato di mezza Europa. Una delle principali squadre interessate al croato è il Chelsea.

Il club inglese, però, non ha messo nel mirino solamente il difensore, bensì anche Christopher Nkunku. Durante un’intervista rilascia al Times, il difensore si è espresso così: “Non ho mai visto prima un giocatore come Christoph, è incredibile". Gvardiol ha continuato: "Ogni volta che parlo con qualcuno di lui dico sempre che ovunque vada voglio andare con lui". Consiglio per il club di Stamford Bridge?

Per assicurarsi le prestazioni del francese servono almeno 53 milioni di sterline.