Non è stato esattamente in linea con le aspettative l'inizio dell'avventura in Premier League con la maglia del Chelsea di Kai Havertz. Acquistato per 80 milioni di euro più bonus, il centrocampista tedesco ha realizzato sin qui soltanto un gol. A difenderlo ha provveduto il suo allenatore Frank Lampard, dalle pagine della Bild: "Direi di aspettare e dare tempo ad un ragazzo così giovane prima di esprimere giudizi , sia che si tratti di una settimana, un mese, sei mesi o un anno. Dopo ne potremo parlare. Perché so che tipo di giocatore sarà Havertz".