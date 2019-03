Eden Hazard dribbla la domanda di mercato sul Real Madrid. Il nazionale belga del Chelsea ha dichiarato a Vtm News: "Penso solo a far bene in questi mesi e a provare a vincere l'Europa League. Questa settimana penserò al Belgio, poi tornerò a Londra e si vedrà. Possiamo vincere l'Europa League, dobbiamo farlo o comunque dobbiamo finire fra le prime quattro in Premier per qualificarci alla prossima Champions. Se lo aspettano i tifosi, lo staff e noi giocatori. Quando rientrerò a Londra penserò solo a questo e non a quello che potrà succedere fra due, tre, quattro o cinque mesi".