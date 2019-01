Intervistato da HLN, il ct del Belgio Roberto Martinez ha detto la sua sul possibile approdo dell'attaccante classe '91 del Chelsea Eden Hazard al Real Madrid: "Non so se una nuova sfida gli farebbe bene. Al Chelsea si trova alla perfezione e ha un ottimo rapporto con Sarri. E' tutt'altro che certo che altrove avrebbe lo stesso successo". Hazard è in trattativa coi Blues per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2020.