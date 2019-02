Maurizio Sarri, manager del Chelsea, ha fallito la grande occasione di conquistare il primo trofeo in carriera nella serata di ieri, in finale di Coppa di Lega inglese contro il Manchester City. I Blues hanno perso ai rigori e Gonzalo Higuain, entrato al minuto 95 del primo tempo supplementare, non ha lasciato il segno. Non è una novità in carriera per il Pipita: l'argentino, infatti, non ha segnato alcun gol in 12 delle 13 finali giocate in carriera. Le uniche reti sono arrivate in occasione della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, con la doppietta decisiva per portare gli azzurri ai rigori, salvo poi battere i bianconeri alla lotteria.