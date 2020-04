L'emergenza coronavirus costringerà il mondo del calcio a una brusca inversione di tendenza a livello di gestione delle risorse economiche. Non fa eccezione la ricchissima Premier League che, in attesa di conoscere date e modalità di ripartenza, dovrà affrontare anche il calciomercato in maniera più morigerata. Una prospettiva che il Chelsea di Roman Abramovich, dopo anni di spending review e una stagione - quella tuttora in corsa - nella quale si è investito sui talenti del proprio settore giovanile per fare fronte alla squalifica imposta dalla Fifa, rischia di ritrovarsi davanti.



DIPENDE DAI GIOCATORI - Colpa anche delle difficoltà riscontrate dalla dirigenza nell'accordarsi coi calciatori della rosa di Lampard sulla riduzione degli stipendi. Come evidenzia l'ex difensore del Manchester United Gary Neville, oggi opinionista per Sky Sports, il Chelsea è nelle mani dei suoi campioni, che hanno proposto al club di spalmare i rispettivi ingaggi per non rimetterci nemmeno un centesimo: se accetteranno dei sacrifici, sarà possibile disporre di un tesoretto maggiore per il calciomercato e dare quindi l'assalto ad obiettivi programmati da tempo come Sancho, Chilwell, Werner e uno tra Donnarumma e Neuer.



SPINGONO I GIOVANI - In caso contrario, ancora largo ai giovani, dopo l'esplosione quest'anno in prima squadra di ragazzi come Abraham, Tomori e Mount: "Tanti ragazzi dell'academy potrebbero avere la loro opportunità. Questo è l'aspetto positivo in un momento terribile come questo", ha aggiunto Neville.