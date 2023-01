Il Chelsea non si ferma. Dopo Joao Felix, ormai ad un passo dal lasciare l’Atletico Madrid, i Blues vogliono continuare a rinforzare il reparto offensivo. Marcus Thuram, 25enne centravanti del Borussia Monchengladbach – in scadenza di contratto -, e Noni Madueke, 20enne attaccante inglese in forza al PSV Eindhoven, sono i due profili più seguiti dal club londinese. Lo riporta il Times.