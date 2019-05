Palla in mano ai senatori dello spogliatoio: è quanto scrive stamattina il Daily Mail riguardo al futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano, cercato da diversi club quali Juventus e Milan, è tutt'altro che certo di proseguire la sua avventura a Londra. I Blues, infatti, sembrerebbero vicini a riabbracciare Frank Lampard come nuovo tecnico. Il futuro di Sarri appare legato alla scelta dei senatori, che non hanno gradito il trattamento rispevato a capitan Cahill, ai margini della squadra.