Quando un titolo non basta per entrare nel cuore dei tifosi.e il, un rapporto complicato nonostante la cavalcata trionfale nella stagione 2016/2017, la prima con il tecnico leccese sulla panchina di. Dopo il decimo posto con, il peggior risultato ottenuto dai Blues negli ultimi 21 anni in campionato,ha conquistato ladue stagioni dopo l’ultimo successo targato Mourinho. L’ex allenatore della Juventus non è, però, mai riuscito a entrare nel cuore dei tifosi, obiettivo già raggiunto nel giro di pochi mesi dal suo successore,. Da un tecnico all’altro, ilcontinua a parlare italiano anche se le sensazioni dei tifosi dei Blues sono completamente diverse.Cosa pensano i tifosi dei due tecnici italiani? Siamo stati a Stamford Bridge in occasione della sfida ditra ile il Paok per raccogliere direttamente le impressioni di alcuni tifosi: “Conte ha in testa un solo obiettivo, ovvero vincere, mentre per Sarri oltre il risultato è fondamentale produrre il bel gioco”. Per Jack, tifoso 35enne dei Blues, la differenza principale tra i due sta nella strategia adottata per raggiungere il successo. “Conte è un buon manager. È stato esonerato dopo appena due stagioni: secondo me meritava più tempo.Anche in questo caso credo che serviranno un paio d’anni per vedere il miglior Chelsea della gestione Sarri. Chi preferisco tra i due? Sicuramente quest’ultimo”. Della stessa opinione anche Peter, abbonato da dieci anni in East Stand: “Ha fatto un grande lavoro al Napoli e credo che la squadra farà grandi cose con lui in panchina. È un tecnico brillante e aiuterà il club a crescere.nonostante la vittoria della Premier. Preferisco di gran lunga Sarri: è bravo a livello tattico non solo a preparare le partite ma anche a leggerle durante il match”. Dunque piena fiducia dei tifosi deinell'ex tecnico del Napoli, che ha già conquistato tutti e ha fatto dimenticare Conte, l'ultimo a portare a Stamford Bridge la Premier League.