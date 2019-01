Dagli studi di Sportitalia, si torna a parlare del futuro di Alvaro Morata. Perché "il Chelsea vive il dramma psicologico di Morata che vuole tornare in Italia ed è pronto a metterlo a disposizione come aveva provato a fare la scorsa estate, in quel caso proponendo uno scambio alla Juve. L’incontro permetterà di chiarire molte cose, ma intanto il Chelsea deve andare giocoforza alla ricerca di una punta di spessore come minimo per blindare la zona Champions, passaggio fondamentale della stagione Blues".