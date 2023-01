Via Tuchel e dentro Potter. Questa la scelta fatta dal Chelsea qualche mese fa ma i risultati stentano ad arrivare. Con l'eliminazione da parte del Manchester City in FA Cup, i londinesi sono fuori dal torneo al terzo round per la prima volta in 25 anni. Ed erano stati eliminati in precedenza anche dalla Carabao Cup, sempre al primo turno, un unicum in 34 anni. La panchina dell'ex Brighton già trema.