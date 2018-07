Arrivano interessanti particolari dall'Inghilterra circa l'approdo di Maurizio Sarri a Londra, sponda Chelsea. Secondo quanto riportato dall'Evening Standard, l'allenatore italiano ha stipulato una sorta di "patto di non belligeranza" nei confronti della sua ex- squadra, il Napoli: gli obiettivi dei blues perciò non saranno attuali giocatori di Carlo Ancelotti.