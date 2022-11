Il Chelsea, in un momento sicuramente non facile, pianifica il futuro. Secondo quanto riporta il Telegraph, i Blues lavorano per il rinnovo di Mason Mount. Il club lindinese è ottimista e spera di trovare un accordo con il giocatore, in scadenza nel 2024. In caso il rinnovo non arrivasse, due possibili obiettivi sono Lorenzo Pellegrini della Roma e Yeremy Pino del Villarreal.