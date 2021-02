Tuchel al Chelsea ha ritrovato Thiago Silva, che aveva già allenato al Paris Saint-Germain. Nelle prossime settimane il club inglese tratterà il rinnovo del contratto in scadenza a giugno col difensore brasiliano, 36 anni anni ex Milan. ​Nonostante le voci di mercato sull'interesse per i vari Alaba, Boateng e Upamecano.