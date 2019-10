Il calcio è questo: basta una partita - 90 minuti, a volte anche meno - per riscattarsi, per riemergere dalle ombre e dal grigiore di una stagione opaca e priva di soddisfazioni ed essere esaltati dal pubblico come salvatori della patria. E' questo il caso di Christian Pulisic e Michy Batshuayi: i due giocatori offensivi del Chelsea fino a ieri erano, di fatto, due corpi estranei a Londra, due oggetti misteriosi che faticavano a trovare spazio nelle gerarchie di Frank Lampard ma che, dopo la partita alla Johan Cruijff Arena contro l'Ajax, potrebbero essere rilanciati nell’11 titolare del tecnico inglese anche in Premier League.



ASSIST E GOL PER RILANCIARSI - Siamo al minuto 73 di un piuttosto scialbo Ajax-Chelsea. Sia Pulisic che Batshuayi sono entrati da poco dalla panchina per dare un po’ di brio alla manovra dei Blues. Lo statunitense porta palla dalla trequarti, si accentra, arma un destro da fuori area che, deviato, finisce sui piedi dell’attaccante belga che, a tu per tu con Onana, spara alto. Sette minuti più tardi tocca a Pulisic fallire il gol del vantaggio con un destro strozzato dal limite che finisce fuori. I tifosi inglese sbuffano stizziti dal settore ospite, il pareggio sembra scritto. Poi "la rivincita degli scontenti": a 5’ dalla fine Pulisic riceve palla in area sulla sinistra e, dopo una grande finta, serve un assist al bacio a centro area per Batshuayi che spara un sinistro sotto la traversa. Vantaggio Chelsea e Lancieri agganciati in testa al girone H.



PER DIMENTICARE HAZARD - Nella settimana più difficile dal punto di vista mentale – entrambi messi in discussione dalla stampa inglese – il fantasista e la punta si riscattano. In tandem zittiscono le voci che li vogliono lontani da Stamford Bridge e si candidano per un posto da titolare nel big match di mercoledì prossimo contro il Manchester United in EFL Cup. Soprattutto il 21enne statunitense che era stato prelevato dal Borussia Dortmund per 64 milioni la scorsa estate (ma in una trattativa avviata molto prima) per sostituire il partente Eden Hazard. Tra critiche e prestazioni non all’altezza, Pulisic era stato messo ai margini da Lampard e additato come “flop” dai tabloid inglesi: incapace di portare sulle spalle quel fardello da 64 milioni, si pensava. In 25 minuti si prende la sua rivincita: offre una prestazione totale e viene da più parti indicato come MVP della partita.

Chissà che proprio la prestazione di ieri sera non possa essere il trampolino di lancio per esplodere in maglia Blues e diventare quel fenomeno in grado di far dimenticare definitivamente al pubblico di Stamford Bridge il fantasma di Hazard.