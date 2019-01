Per la prima volta da quando siede sulla panchina del Chelsea, Maurizio Sarri ha perso la calma nei confronti dei suoi giocatori, attaccati senza troppi giri di parole dopo la brutta sconfitta contro l'Arsenal che ha rimesso in discussione la corsa per la prossima Champions League: "Parlo italiano perché voglio mandare un messaggio chiaro alla mia squadra: sono fortemente incazzato, abbiamo perso per mancanza di determinazione, questa è una squadra difficilissima da motivare. L’approccio mentale è stato completamente sbagliato. Siamo stati battuti da una squadra che ci è stata superiore soprattutto nella determinazione e nella cattiveria. Pensavo che il problema lo avessimo risolto, invece non è così. Anche io mi sento responsabile".