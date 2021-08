Secondo il Guardian, il West Ham sarebbe ancora interessato a Kurt Zouma. Dopo non essere riusciti a chiudere la trattativa per Milenkovic gli hammers sono tornati sul difensore del Chelsea, con il quale avevano raggiunto un accordo di 25 milioni di sterline, ma non sono disposti ad accettare le richieste del giocatore, che per trasferirsi quindi dovrebbe abbassarsi lo stipendio.