Il duro ko del Chelsea in FA Cup contro il Manchester City (4-0 il finale) ha peggiorato la posizione di Graham Potter, tecnico dei Blues. Arrivato lo scorso 8 settembre al posto di Tuchel, l'ex allenatore del Brighton non ha portato i miglioramenti sperati: oltre agli ottavi di Champions centrati nel girone col Milan, poco altro.



I londinesi sono adesso decimi in Premier League, e le prime critiche stanno colpendo l'allenatore inglese: i tifosi del Chelsea hanno nostalgia di Tuchel, e ieri, dalle tribune dell'Eithad Stadium sono partiti dei cori in favore del tedesco. "Abbiamo il Super Tommy Tuchel" hanno intonato i supporters. Ma non solo: in molti hanno sentito anche cori in favore dell'ex proprietario Roman Abramovich.