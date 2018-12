Come ammesso dallo stesso Eden Hazard, le trattative per il rinnovo sono al momento sospese. Il giocatore belga ha un contratto che lo lega al Chelsea fino al 2020, ma come riporta Express, i blues stanno spingendo per rinnovare fino al 2023, evitando quindi, di dover perdere il giocatore ad una cifra al di sotto del suo valore. Il Real Madrid che già ha tentato l'assalto al giocatore quest'estate, dopo il Mondiale, resta alla finestra. D'altronde Hazard non ha mai nascosto il suo desiderio di indossare un giorno, la maglia dei blancos.