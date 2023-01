Il Chelsea non si ferma più. Il club di Londra infatti sta per chiudere l'acquisto di Noni Madueke, a titolo definitivo dal PSV Eindhoven. Dopo Badiashile, Fofana, Mudryk e Joao Felix i Blues non si fermano, come confermato anche dal tecnico olandese Ruud van Nistelrooy.



30 MILIONI DI EURO - Secondo le ultime indiscrezioni l'affare è in chiusura, dopo un’offerta da 30 milioni di euro, che gli olandesi hanno accettato: l'esterno inglese classe 2002, autore di una doppietta nell'amichevole vinta a dicembre per 3-0 contro il Milan, si metterà presto in viaggio per Londra.