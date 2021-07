Non solo Erling Haaland. Secondo il Daily Express infatti il Chelsea starebbe pensando di prendere Antoine Griezmann. L'attaccante è in uscita dal Barcellona e interessa a molti club, tra cui la Juventus. Gli inglesi potebbero però sfruttare la carta Zouma, che conosce bene l'ex Atletico Madrid e potrebbe convincerlo a sposare la causa dei blues, che vorrebbero acquistarlo in prestito per aumentare maggiormente la propria potenza di fuoco.